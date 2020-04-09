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حوادث

شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:14 م
ازالة المبانى المخالفة
ازالة المبانى المخالفة
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ابراهيم مصطفى
حصل صدى البلد على مقطع فيديو للحظة قيام رجال الرقابة الادارية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بـ 15 محافظة، خلال حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى والبناء المخالف بمحافظات الجمهورية.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتشديد المتابعة المستمرة لرصد اية محاولات تستغل انشغال أجهزة الدولة في التعامل مع أزمة وباء فيروس "كورونا المُستجد"  والقيام بالبناء المخالف أو وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، وتوجيه سيادته بالتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها.

فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع المحافظين وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتصدي الفوري لتلك الحالات وتنفيذ حملات مُداهمة في 15 محافظة هم كل من (المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج).

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 1437 إزالة فورية على مساحات بلغت 73895 م٢‘ و 1088 فدانا ‏من أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحالات البناء المخالف بدون ترخيص.

وتُثمن هيئة الرقابة ‏الإدارية الجهود المبذول من السادة المحافظين، وكافة الجهات المعنية الأخرى التي تحافظ على هيبة الدولة وترسى مبدأ تنفيذ القانون بكل حزم، كما تناشد الهيئة السادة المواطنين بالالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعملية البناء، ومعاونة أجهزة الدولة بالإبلاغ عن أية حالات مُخالفة يتم رصدها بمعرفتهم، وأن نحرص جميعًا على اعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
شاهد .. لحظة تنفيذ إزالة تعديات المبانى المخالفة على أراضى الدولة
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