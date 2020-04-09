منها تراكم القمامة.. محافظ القاهرة: نعمل على ٣ محاور خلال أزمة كورونا



أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل حاليا على ثلاثة محاور رئيسية .



وأوضح المحافظ أن نلك المحاور تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، و تنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية لمواجهة مافيا البناء المخالف، فضلا عن التصدي لظاهرة تراكم القمامة.



وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بتراكم القمامة فإنه وجه نوابه ورؤساء الأحياء إلى التنسيق المستمر مع هيئة النظافه للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.





ونفاذا لذلك شنت عدة أحياء حملات كبرى شملت رفع اطنان من القمامة والمخلفات والردش ففي حي الوايلي قام الحي بحملة كبرى شملت شوارع -كامل صدقى - يوسف سليمان - الجميل - ارض الحرمين - الظاهر - حمدي - مراد - القبيسى - ميدان الظاهر - بورسعيد - ميدان السكاكينى - ميدان الجيش - طور سيناء - حارة المسك - عمار بن ياسر - سليمان اباظة - عازر حبشى - ميدان الحاجب - سبيل الخازندار.





وفي حي الساحل قام الحي بحملة على : شارع الترعه البولاقيه ،شارع الترعه الشرقي وشارع أحمد حلمي بالكامل ، شرم عايده ،نفق عايده ،شارع الشيخ رمضان .شارع الرحمة ، شارع على الشيخ،شارع جسر البحر ،شارع وابور سعودي ،ميدان المبيضة، شارع الشهيد محمد صبحي ، شارع عبيد ،شارع التضامن ،شارع التوبة ،شارع معهد ناصر ،شارع يسري ،شارع وجيه،شارع السلام ،شارع الحرية من شارع عبيد



كما قام حي المعادي بحملة شملت : شارع دمشق ،شارع ميدان المحطة،شارع ٨٤ تقاطع شارع ٩،شارع ٨٣ تقاطع شارع ٩،مطلع كوبري الحرية،شارع ٩ امام البنك الاهلي و ثكنات المعادي،شارع ٨٧ تقاطع ش القنال ،شارع القنال مع مطلع كوبري شمال طره ،شارع ٧٧ تقاطع شارع ١٠ ،شارع ٧٧ تقاطع شارع ١٢ ،شارع ١٠٥ تقاطع شارع ١٦٢ ،شارع ١٠١ ، تقاطع شارع ١٠٠ امام مستشفى الجارم،شارع ٥ امام مسجد الفاروق.