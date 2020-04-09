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رياضة

رابطة الأندية الأوروبية توضح أهمية تأجيل سوق الانتقالات هذا الصيف

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
بعثت رابطة الأندية الأوروبية برئاسة آندريا آنييلي برسالة إلى الأندية الأوروبية توضح بها أهمية تأجيل موسم سوق الانتقالات هذا الصيف.

تم تعليق منافسات كرة القدم الأوروبية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتواجه الأندية أوقاتًا صعبة سواءًا من الناحية الرياضية أو المالية.

واقترحت اللجنة من جانب آنييلي رئيس يوفنتوس تأخير موعد بدء سوق الانتقالات، وتغيير التواريخ الاعتيادية لبداية ونهاية سوق الانتقالات وفقًا لمواعيد استئناف الدوريات.

وكتبت الرابطة في رسالتها التي نقلتها صحيفة الكورييري ديلو سبورت : “سيتم اعتماد نموذج الاعمال السنوية من قبل العديد من الأندية الأوروبية وفقًا لعملياتها في سوق الانتقالات..لذا سيكون من الضروري تحريك موعد السوق”.

أضاف البيان : ” يجب أن تتاح للأندية الفرصة لاستخدام السوق بالموارد المتاحة لها، وليس فقط إعداد فرقهم للموسم الجديد بل أن هناك أهمية كبيرة في تحقيق مكاسب والاستفادة من العمليات التي ستقوم بها في السوق”.

واصلت الصحيفة التأكيد على أن مدة السوق القادمة لن تتغير وسوف تكون مدتها كما كانت وهي 16 أسبوعًا، ولكن سيتم تأخير موعد افتتاح السوق وموعد الإنهاء، وسيكون ذلك اعتمدًا على توقيت استئناف الدوريات الأوروبية لمنافساتها.
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