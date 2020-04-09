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محافظات

تدريبات أون لاين بمطروح حفاظا على موهبة البطل الأولمبي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:50 م
تدريبات اون لاين
تدريبات اون لاين
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ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان  مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت  تدريبات "  اون لاين " للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح  لاستغلال فترة توقف الأنشطة الجماعية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس  كورونا مع  الحفاظ على لياقتهم البدنية. 

صرح بذلك  خالد عبد الحميد محمد - مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح .

وأضاف أن  مديرية الشباب والرياضة بمطروح " ادارة الرياضة " قامت  بتنفيذ تدريبات "  اون لاين " من خلال المنزل للاعبي  المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف أن الهدف من ذلك  للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال هذه الفترة والمحافظة على صحتهم  لتنفيذ حملة خليك في البيت وذلك ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية لمواجهة الفيرس .

وأضاف أن اللاعبين شاركوا في التدريبات أون لاين  تحت إشراف إدارة الرياضة برئاسة محمد أنور مدير الإدارة وكابتن تامر شطا المشرف العام للمشروع.
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