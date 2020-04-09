3 أعشاب مهملة تخلصك من نزلات البرد فورًا

على الرغم من أن بعض الناس يميلون إلى استخدام الأعشاب والتوابل فقط في بداية مرضهم، إلا أن استخدام الأدوية العشبية لعلاج الأمراض بدلًا من مضادات الحيوية يزداد في جميع أنحاء العالم.













وقد ثبت أن العلاجات العشبية والطبيعية تشفي وتعزز الصحة البدنية والعقلية إليك أعشاب وتوابل يمكنك العثور عليها في المنزل يمكن أن تساعد في علاج أعراض نزلات البرد وارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تمنع حتى الشيخوخة السريعة يقدمها موقع "برايت سايد".





يمكن استخدام الثوم للطبخ أو كمكمل غذائي. الثوم المسحوق والمفروم له أفضل الفوائد الصحية.



