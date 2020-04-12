3 أعشاب مهملة من مطبخك .. تخلصك من نزلات البرد وأعراضها المزعجة

على الرغم من أن بعض الناس يميلون إلى استخدام الأعشاب والتوابل فقط في بداية مرضهم، إلا أن استخدام الأدوية العشبية لعلاج الأمراض بدلًا من الأدوية المصنعة يزداد في جميع أنحاء العالم.







وثبت أن العلاجات العشبية والطبيعية تشفي وتعزز الصحة البدنية والعقلية إليك أعشاب وتوابل يمكنك العثور عليها في المنزل يمكن أن تساعد في علاج أعراض نزلات البرد وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تمنع حتى الشيخوخة السريعة يقدمها موقع "برايت سايد".







يمكن استخدام الثوم للطبخ أو كمكمل غذائي. الثوم المسحوق والمفروم له أفضل الفوائد الصحية.





1. الثومالثوم جيد جدًا لمكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد . لتقليل ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي الثوم أيضًا على مضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تساعد في منع مرض الزهايمر والخرف.2. روزمارييمكن أن تحسن رائحة روزماري ذاكرة الناس وتركيزهم وأدائهم ومزاجهم. كما يمكن أن يمنع الدماغ من الشيخوخة .للحصول على خصائصه المفيدة ، يمكن استخدام الأوراق كتوابل للطهي. يمكن أيضًا تحويل الروزماري إلى عطر وزيت. يمكن استخدامها يوميا.3. الفلفل الحارالمكونات التي تجعل الفلفل الحار ساخنة لها تأثير مضاد للشيخوخة علينا. يمكن أن تعمل كمسكن للألم لمشاكل مثل حرقة المعدة وهي جيدة للأكل إذا أردنا إنقاص الوزن ، لأنها يمكن أن تزيد من حرق الدهون.يمكن تقطيع أو تقطيع الفلفل وإضافته إلى أي طعام. يمكن أن تؤكل نيئة ومشوية ومحمصة. يجب عليك إزالة البذور. من المهم أيضًا ملاحظة أن الفلفل الحار قد لا يكون متاحًا للجميع ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى حرقان. كما يجب عدم استخدامها بانتظام.