اتحاد أمريكا الجنوبية يطالب الفيفا بدعم الأندية المتضررة من كورونا

طالب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونيمبول" من الاتحاد الدولى "فيفا" انشاء صندوق الأندية المتضررة من إيقاف الدوريات على خلفية تفشي فيروس كورونا .





وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية مع الفيفا عن طريق الفيديو كونفرانس على أمل إيجاد حلول مناسبة لاتخاذها وإنقاذ الأندية من الإفلاس .





ويعتبر الاتحاد القاري أن استئناف الدوريات المحلية في موعدها عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا سيكون متوقف على الدعم المادي .





جدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية وفر 75 مليون دولار أمريكي للأندية التى خسرت إيراداتها من تعليق منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين.