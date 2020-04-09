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رياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يطالب الفيفا بدعم الأندية المتضررة من كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:39 م
اتحاد امريكا الجنوبية
اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم " كونيمبول"
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عبدالله هشام
طالب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونيمبول" من الاتحاد الدولى "فيفا" انشاء صندوق الأندية المتضررة من إيقاف الدوريات على خلفية تفشي فيروس كورونا  . 

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية مع الفيفا عن طريق الفيديو كونفرانس على أمل إيجاد حلول مناسبة لاتخاذها وإنقاذ الأندية من الإفلاس . 

ويعتبر الاتحاد القاري أن استئناف الدوريات المحلية في موعدها عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا سيكون متوقف على الدعم المادي . 

جدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية وفر 75 مليون دولار أمريكي للأندية التى خسرت إيراداتها من تعليق منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين.
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