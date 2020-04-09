الاتحاد الإنجليزي يدعم الأندية قبل استئناف الدورى

أكد تقارير الصحف الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر صرف جزء من الجوائز المالية المستحقة في نهاية الموسم كنوع من الدعم لأندية الدورى بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة على خلفية انتشار فيروس كورونا .





وفي تقرير لصحيفة تايمز البريطانية فإن صرف المكافأة سيكون على أساس ترتيب الفريق في جدول الدورى وعقب نهاية المسابقة سيتم صرف باقي المستحقات .





يأتى ذلك علي خلفية توقف النشاط الرياضي وتجميد بطولة الدورى الانجليزي منذ شهر مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





جدير بالذكر ان فريق ليفربول يحتل جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي .