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محافظات

صحة الوادي الجديد: مستشفى الداخلة تتسلم الأجهزة الطبية الخاصة ببنك دم

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إن المديرية تسلمت الأجهزة الطبية الخاصة ببنك الدم الإقليمي بمستشفى الداخلة العام.

وأكد محروس أن البنك سيكون بنك دم تجميعي وفحص وتخزيني وسيعمل على توفير الدم للمرضى الذين يعانون أمراض الدم والحوادث والحضانات والأورام والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية وذلك بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه من وزارة الصحة.

 مشيرا أنه جار اتخاذ إجراءات تركيب الأجهزة والتجريب والتشغيل.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد التقت بالدكتورة سامية عبد المنعم، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة بحضور الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالمحافظة والتي تزور المحافظة لزيارة ومعاينة مستشفى الداخلة تمهيدا لإنشاء بنك الدم.

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