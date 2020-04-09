اليوم.. 3 نجوم على موعد مع جمهورهم أون لاين

يحاول العديد من النجوم، مساندة جمهورهم في هذا الوقت العصيب من خلال تقديم فقرات فنية مختلفة لهم حتى يستطيعوا الجلوس في المنزل دون ملل، خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا المستجد، ويتسعد ثلاث نجوم للقاء جمهورهم أون لاين الليلة، وهم:
أنغام
تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي أون لاين اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وتقدم أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامى، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، حتة ناقصة، هتمناله الخير سيدى وصالك وغيرها من الأغاني.
وفي نفس السياق تواصل أنغام، العمل على أغاني ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث كانت آخر ألبوماتها الغنائية ألبوم "حالة خاصة جدًا".
جنات
تستعد الفنانة جنات، لإحياء حفل غنائي أون لاين اليوم الخميس على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع "فيسبوك"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
نشرت جنات صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة:"انتظروني الخميس في لايف على الفيسبوك هنغني مع بعض واتمنى اللايف يعجبكم".
وعلى جانب آخر تضع جنات اللمسات النهائية على ألبومها الجديد استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة فور انتهاء الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كوفيد ١٩ الشهير بفيروس كورونا المستجد.
عاصي الحلاني
يستعد الفنان عاصي الحلاني، للغناء في بث مباشر لجمهوره اليوم الخميس في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وذلك عبر حساب شركة "روتانا" الرسمي على موقع "فيسبوك".
وقالت شركة روتانا: "أجمل ليلة رح نقضيها مع فارس الأغنية العربية النجم #عاصي_الحلاني ببث مباشر عبر صفحتنا بالفيسبوك تعرفوا أكثر على شخصية نجمكم المفضل .. الخميس الساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية .. شاركونا أسئلتكم لنطرحها على النجم عاصي الحلاني #سوا_بالبيت #بالبيت_مع_روتانا".
يذكر أن أبرز أعمال عاصي الحلاني، الفنية كل من أغنية: "واني مارق مريت"، و" وينك حبيبي"، و"خليك بقلبي"، و"مالي صبر يا ناس"، وغيرها من الأعمال.