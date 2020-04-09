اليوم.. 3 نجوم على موعد مع جمهورهم أون لاين

يحاول العديد من النجوم، مساندة جمهورهم في هذا الوقت العصيب من خلال تقديم فقرات فنية مختلفة لهم حتى يستطيعوا الجلوس في المنزل دون ملل، خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا المستجد، ويتسعد ثلاث نجوم للقاء جمهورهم أون لاين الليلة، وهم:

أنغام



تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي أون لاين اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.





وتقدم أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامى، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، حتة ناقصة، هتمناله الخير سيدى وصالك وغيرها من الأغاني.





وفي نفس السياق تواصل أنغام، العمل على أغاني ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث كانت آخر ألبوماتها الغنائية ألبوم "حالة خاصة جدًا".