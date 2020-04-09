AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زحام شديد أمام فرع البنك الأهلي بميدان الجيزة .. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور _ اشرف العمدة _ علي الخشاب
تشهد فروع البنوك زحاما كبيرا ومتواصلا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا فروع البنك الأهلي المصري بسبب صرف معونة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، عبر البنك الأهلي، وذلك مع تأكيد التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانب آخر تزاحم كثير من عملاء البنوك في فروع بنوك أخرى سواء من أجل الإيداع والسحب أو إجراء التعاملات المصرفية الأخرى. 

ورصدت كاميرا صدى البلد تكدس المواطنين أمام فرع البنك الأهلي بميدان الجيزه 

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يكشف أسباب وضع حد أقصى للسحب من البنوك وماكينات الصرافة

كارثة.. زحام مكاتب البريد والسنترالات قنبلة كورونا الموقوتة في المحافظات.. شاهد

إقبال متوسط علي ماكينات الصرف الآلي في رمسيس.. فيديو

وقود جديد لإشعال كورونا.. زحام على ماكينات الصرف الآلي في المحافظات.. وتكدس لصرف المعاشات ورواتب الموظفين

زحام على ماكينات الصرف الآلي في شبرا الخيمة .. فيديو

كارثة.. آلاف المواطنين أمام فرع البنك الأهلي في سفنكس .. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

الخطوات الاولى الواجب على الطالب فعلها لتنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة .. تفاصيل

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

بعد ظهور 4 حالات.. كيف انتشر فيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب؟

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

مصر والسودان تتمسكان بمسار واشنطن في ملء وتشغيل سد النهضة

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا أثناء أداء عملها.. ممرضة تتعرض للطرد من مسكنها.. تفاصيل

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور