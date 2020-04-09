زحام شديد أمام فرع البنك الأهلي بميدان الجيزة .. فيديو

تشهد فروع البنوك زحاما كبيرا ومتواصلا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا فروع البنك الأهلي المصري بسبب صرف معونة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، عبر البنك الأهلي، وذلك مع تأكيد التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن جانب آخر تزاحم كثير من عملاء البنوك في فروع بنوك أخرى سواء من أجل الإيداع والسحب أو إجراء التعاملات المصرفية الأخرى.





ورصدت كاميرا صدى البلد تكدس المواطنين أمام فرع البنك الأهلي بميدان الجيزه





من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.