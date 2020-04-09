4 مستشفيات تحت حصار كورونا.. تفاصيل إصابات الأطقم الطبية من مركز مجدي يعقوب إلى معهد الكبد

تتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

، ومن بين الإجراءات التي تتخذها المحافظات لمواجهة

، عملية عزل المشتبه في إصابتهم، ومن يعيشون في محيط أي حالة تثبت إيجابية حملها للفيروس، وهو ما دفع إلى عزل بعض القرى بعد ثبوت تواجد إصابات بكورونا بين القاطنين بها، وكذلك عزل بعض المستشفيات.

مستشفى دمياط العام:

كشف الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى دمياط العام، أن المستشفى تستقبل بعض الحالات المشتبه فيها الإصابة بفيروس

وأضاف مدير مستشفى دمياط العام، لـ"صدى البلد": "عادة ما يتم عمل فحص للفريق الطبي المخالط للحالات، وبناء عليه تم فحص 55 ممرضة بالمستشفى، وجاءت النتيجة سلبية لجميع الممرضات ماعدا ممرضة واحدة فقط، جاءت نتيجة التحليل الخاصة بها إيجابية وبناء عليه تم إبلاغها بنتيجة التحليل والبدء في إجراءات العزل الخاص بها وتم بالفعل إرسالها إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية".





وأشار " الحفناوى" إلى أن الفيديوهات المنتشرة عبر فيس بوك تثير الذعر لدى المواطنين وتثير حالة من القلق لدى الأهالى وهناك أكاذيب حول غلق المستشفي وعزل جميع الممرضات وهو كلام عار تماما من الصحة، فالمستشفي تعمل بكامل قوتها وتم أرسال الحالة الوحيدة بالمستشفي وهى ممرضة بعد أن جاءت نتيجة التحليل بإصابتها إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية بالفعل.





واستنكر " الحفناوى"، ما قام به طاقم التمريض بالمستشفى من هلع غير مبرر ومصافحة الحالة المصابة وتوديعها قبل انتقالها للحجر الصحى، علاوة على العويل والصراخ في حين أنه من المفترض أن طاقم التمريض يكون على درجة كبيرة من الوعى بعدم ملامسة أى حالة مصابة بكورونا أو الاقتراب منها وما قام به طاقم التمريض بالمستشفى أمر غير مقبول وغير مسؤول منهم فالأولى بهم حماية أنفسهم من التعرض لإصابة بالفيروس.





وأوضح انه سيتم عمل مسح وفحص وإجراء التحاليل لجميع المخالطين بالممرضة المصابة للتأكد من مدى انتشار العدوى إليهم وجار اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه نقل العدوى والوقاية من الفيروس.





وطالب الدمايطة بعدم الالتفاف إلى الفيديوهات التى تثير الذعر والفتن وكذلك صفحات فيس بوك المغرضة، والتي تهدف إلى اإثارة البلبة والذعر في نفوس المواطنين، قائلا: "نحن نتبع الشفافية ونعلن بشكل رسمى عن وجود أى حالات مصابة ولا يوجد ما نخفيه عن المواطنين".