4 مستشفيات تحت حصار كورونا.. تفاصيل إصابات الأطقم الطبية من مركز مجدي يعقوب إلى معهد الكبد

تتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الإجراءات التي تتخذها المحافظات لمواجهة فيروس كورونا، عملية عزل المشتبه في إصابتهم، ومن يعيشون في محيط أي حالة تثبت إيجابية حملها للفيروس، وهو ما دفع إلى عزل بعض القرى بعد ثبوت تواجد إصابات بكورونا بين القاطنين بها، وكذلك عزل بعض المستشفيات.
وأضاف، في تصريح لصدي البلد، أن الممرضين على طاقة المعهد وكانا يعملان في مستشفى خاص بالقاهرة وبعد اكتشاف حالات إيجابية بها تم فحص العاملين من المعهد بالمستشفى وبعد التحاليل تبين إيجابية العينات، موضحا أن الممرضين كان آخر تواجد لهما بالمعهد يوم 31 مارس.
وأشار، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية، حيث تم إغلاق الطابق الرابع بالمعهد وتعقيمه بالكامل وهو الدور الخاص بالجراحة، والذي تم تخصيصه في الفترة الأخيرة للحالات الطارئة فقط، وذلك حتى مرور الـ 14 يوما.
وتابع، أنه تم حصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية والتوصية بالعزل المنزلى 14 يوما حتى ظهور أي أعراض، وذلك بالتنسيق مع إدارة الترصد بمديرية الشئون الصحية.
ونستعرض خلال التقرير التالي المستشفيات التي ظهر بها فيروس كورونا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية منه:
مستشفى دمياط العام:
كشف الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى دمياط العام، أن المستشفى تستقبل بعض الحالات المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة".
مستشفى صدر دكرنس:
أعلن الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبنى عبيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه بالمتابعة مع الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة وقيادات وزارة الصحة تم الاتفاق على غلق مستشفى صدر دكرنس ابتداء من صباح الخميس وتحويل ١٦ حالة إيجابية بفيروس كورونا، ظهرت نتيجتهم أمس واليوم من طاقم المستشفى إلى مستشفى تمى الأمديد للحجر الصحى.
مركز مجدي يعقوب للقلب:
حيث أعلن مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، اكتشاف 4 حالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد داخل المركز.
معهد الكبد القومى بالمنوفية:أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية، عن اكتشاف حالتين إيجابيتين بالمعهد من الممرضين بـ فيروس كورونا.
وأضاف، في تصريح لصدي البلد، أن الممرضين على طاقة المعهد وكانا يعملان في مستشفى خاص بالقاهرة وبعد اكتشاف حالات إيجابية بها تم فحص العاملين من المعهد بالمستشفى وبعد التحاليل تبين إيجابية العينات، موضحا أن الممرضين كان آخر تواجد لهما بالمعهد يوم 31 مارس.
وأشار، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية، حيث تم إغلاق الطابق الرابع بالمعهد وتعقيمه بالكامل وهو الدور الخاص بالجراحة، والذي تم تخصيصه في الفترة الأخيرة للحالات الطارئة فقط، وذلك حتى مرور الـ 14 يوما.
وتابع، أنه تم حصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية والتوصية بالعزل المنزلى 14 يوما حتى ظهور أي أعراض، وذلك بالتنسيق مع إدارة الترصد بمديرية الشئون الصحية.