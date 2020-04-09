AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

4 مستشفيات تحت حصار كورونا.. تفاصيل إصابات الأطقم الطبية من مركز مجدي يعقوب إلى معهد الكبد

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:26 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
Advertisements
قسم المحافظات
تتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الإجراءات التي تتخذها المحافظات لمواجهة فيروس كورونا، عملية عزل المشتبه في إصابتهم، ومن يعيشون في محيط أي حالة تثبت إيجابية حملها للفيروس، وهو ما دفع إلى عزل بعض القرى بعد ثبوت تواجد إصابات بكورونا بين القاطنين بها، وكذلك عزل بعض المستشفيات.

ونستعرض خلال التقرير التالي المستشفيات التي ظهر بها فيروس كورونا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية منه:

مستشفى دمياط العام:
كشف الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى دمياط العام، أن المستشفى تستقبل بعض الحالات المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة".

وأضاف مدير مستشفى دمياط العام، لـ"صدى البلد": "عادة ما يتم عمل فحص للفريق الطبي المخالط للحالات، وبناء عليه تم فحص 55 ممرضة بالمستشفى، وجاءت النتيجة سلبية لجميع الممرضات ماعدا ممرضة واحدة فقط، جاءت نتيجة التحليل الخاصة بها إيجابية وبناء عليه تم إبلاغها بنتيجة التحليل والبدء في إجراءات العزل الخاص بها وتم بالفعل إرسالها إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية".

وأشار "الحفناوى" إلى أن الفيديوهات المنتشرة عبر فيس بوك تثير الذعر لدى المواطنين وتثير حالة من القلق لدى الأهالى وهناك أكاذيب حول غلق المستشفي وعزل جميع الممرضات وهو كلام عار تماما من الصحة، فالمستشفي تعمل بكامل قوتها وتم أرسال الحالة الوحيدة بالمستشفي وهى ممرضة بعد أن جاءت نتيجة التحليل بإصابتها إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية بالفعل.

واستنكر "الحفناوى"، ما قام به طاقم التمريض بالمستشفى من هلع غير مبرر ومصافحة الحالة المصابة وتوديعها قبل انتقالها للحجر الصحى، علاوة على العويل والصراخ في حين أنه من المفترض أن طاقم التمريض يكون على درجة كبيرة من الوعى بعدم ملامسة أى حالة مصابة بكورونا أو الاقتراب منها وما قام به طاقم التمريض بالمستشفى أمر غير مقبول وغير مسؤول منهم فالأولى بهم حماية أنفسهم من التعرض لإصابة بالفيروس.

وأوضح انه سيتم عمل مسح وفحص وإجراء التحاليل لجميع المخالطين بالممرضة المصابة للتأكد من مدى انتشار العدوى إليهم وجار اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه نقل العدوى والوقاية من الفيروس.

وطالب الدمايطة بعدم الالتفاف إلى الفيديوهات التى تثير الذعر والفتن وكذلك صفحات فيس بوك  المغرضة، والتي تهدف إلى اإثارة البلبة والذعر في نفوس المواطنين، قائلا: "نحن نتبع الشفافية ونعلن بشكل رسمى عن وجود أى حالات مصابة ولا يوجد ما نخفيه عن المواطنين".

مستشفى صدر دكرنس:

أعلن الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبنى عبيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه بالمتابعة مع الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة وقيادات وزارة الصحة تم الاتفاق على غلق مستشفى صدر دكرنس ابتداء من صباح الخميس وتحويل ١٦ حالة إيجابية بفيروس كورونا، ظهرت نتيجتهم أمس واليوم من طاقم المستشفى إلى مستشفى تمى الأمديد للحجر الصحى.

وأضاف أن هناك ٥٦ من العاملين ظهرت نتيجتهم سلبية وتم تخييرهم إما العزل فى المنزل أو المدينة الجامعية بالمنصورة.

متابعا أن باقى فريق الطاقم الطبى والإدارة والأمن بالمستشفى والبالغ عددهم 103 أفراد سيتم حجزهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبى والتحاليل والعزل بعيدا عن الأسرة.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على إرسال سيارة محملة بكل المستلزمات والأدوية اللازمة وسيتم الاحتفاظ بها فى مخازن المديرية حتى عودة المستشفى للعمل خلال أيام.

وأكد أنه على جميع أهالى مركزى دكرنس وبنى عبيد  الاطمئنان على جميع المصابين، حيث إن حالتهم طيبة وبمشيئة الله سيعودون سالمين معافين بعد أيام.

مركز مجدي يعقوب للقلب:

حيث أعلن مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، اكتشاف 4 حالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد داخل المركز.

وأوضح المركز في بيانه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الـ 4 حالات لـ مريض و3 أفراد من طاقم الأمن.

وأكد المركز، أنه تم إخطار وزارة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يقوم إدارة المركز على اتباع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجدت فيها إصابة، وتعقيم المناطق الأخرى، وتتبع دقيق للمخاطين؛ تماشيًا مع الإرشادات العالمية والمحلية.

ويقوم المركز بعمل فحوصات دورية  لكل المرضى والعاملين والمترددين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

معهد الكبد القومى بالمنوفية:
أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية، عن اكتشاف حالتين إيجابيتين بالمعهد من الممرضين بـ فيروس كورونا.

وأضاف، في تصريح لصدي البلد، أن الممرضين على طاقة المعهد وكانا يعملان في مستشفى خاص بالقاهرة وبعد اكتشاف حالات إيجابية بها تم فحص العاملين من المعهد بالمستشفى وبعد التحاليل تبين إيجابية العينات، موضحا أن الممرضين كان آخر تواجد لهما بالمعهد يوم 31 مارس.

وأشار،  إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية، حيث تم إغلاق الطابق الرابع بالمعهد وتعقيمه بالكامل وهو الدور الخاص بالجراحة، والذي تم تخصيصه في الفترة الأخيرة للحالات الطارئة فقط، وذلك حتى مرور الـ 14 يوما.

وتابع، أنه تم حصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية والتوصية بالعزل المنزلى 14 يوما حتى ظهور أي أعراض، وذلك بالتنسيق مع إدارة الترصد بمديرية الشئون الصحية.
Advertisements

ترشيحاتنا

اعتقاد خاطئ حول سورة يس شائع بين الناس .. أمين الفتوى يكشف عنه

السعودية تعلن عن ارتفاع جديد فى عدد إصابات فيروس كورونا

بعد إصابة 400 ألف بـ كورونا.. أمريكا تكشف علاقة أوروبا بتفشي الوباء لديها

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

مسجلا أكثر من 150 ألف حالة وفاة.. علماء يتوقعون موعد انتهاء وباء كورونا في أوروبا

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

تعرف على موازين الحرارة الأفضل للكشف عن أعراض كورونا؟

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه