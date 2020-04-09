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رياضة

محاولة جديدة لعودة الدوري الإنجليزي من جديد

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة
طالبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" من الأندية، عدم البدء في التدريبات قبل منتصف مايو المقبل نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت المسابقات في مختلف دول العالم، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات به.
 
ووضعت رابطة البريمرليج خطة جديدة لاستئناف الدوري الممتاز في يونيو المقبل بدون حضور جماهيري وتشمل الخطة إقامة 113 مباراة خلال 56 يومًا.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي للجوء لتقنية تكنولوجية حديثة من أجل تسهيل وتأمين عودة الجماهير للمباريات بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة ويحتاج فقط للفوز في مباراتين والحصول على 6 نقاط من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 سنة.
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