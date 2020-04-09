محاولة جديدة لعودة الدوري الإنجليزي من جديد

طالبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" من الأندية، عدم البدء في التدريبات قبل منتصف مايو المقبل نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتوقفت المسابقات في مختلف دول العالم، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات به.

ووضعت رابطة البريمرليج خطة جديدة لاستئناف الدوري الممتاز في يونيو المقبل بدون حضور جماهيري وتشمل الخطة إقامة 113 مباراة خلال 56 يومًا.





وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي للجوء لتقنية تكنولوجية حديثة من أجل تسهيل وتأمين عودة الجماهير للمباريات بداية من الموسم المقبل.



