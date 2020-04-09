AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فى ظل انتشار كورونا.. صفحة لتقديم الدورات التدريبية للطلاب عبر الإنترنت.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:23 م
دورات تدريبية عبر
دورات تدريبية عبر الانترنت
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال محمود وهبة، مؤسس صفحة qualify yourself إن هناك الكثير من المنظمات العالمية أنشأوا العديد من دورات التدريب التى تفيد الطلاب الجامعيين عبر الإنترنت  من أجل مواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا.


وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن هناك العديد من دورات التدريب الجيدة عبر الإنترنت، حيث أنها تقدم للكثير من المجالات المتعددة.


وأوضح أن الصفحة هدفها مساعدة الطلاب فى مصر لأخذ دورات تدريبية حتى يقوم باتخاذها قبل التخرج والعمل فورا بعد التخرج من الجامعة، لافتا إلى أنه يشمل دورات لتعليم اللغة الإنجليزية ودورات لمهارات التوظيف والعمل تحت ضغط العمل.


وأشار إلى أن الصفحة تقدم شهادات معتمدة، ولكن ليس فى جميع دورات التدريب، مضيفا أنه عندما يريد الطالب الحصول على شهادة معتمدة يقوم بدفع مبلغ رمزي.


وأفاد أن الدورات التدريبية عبر الأون لاين يوفر للطالب أمواله ووقته وجهوده، متابعا أنه عبر الأون لاين من الممكن الحصول على شهادات عالمية من المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ضغطة زر.. خطوات استخراج مستندات تأدية الخدمة العسكرية فى الداخلية

الداخلية تدخل عالم التحول الرقمى.. بوابة لاستخراج مستندات تأدية الخدمة العسكرية

بعد336 ساعة تدريبية.. جنوب الوادي تحتفل بختام برنامج جامعة الطفل

المصرى للغرف السياحية يستكمل الدورات التدريبية عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

أخبار الفن | حقيقة خطوبة ناصيف زيتون وهيا مرعشلي.. وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

ظروف غامضة.. مصرع مغنية شهيرة عن عمر 25 عاما

لن نتمكن من علاجكم.. مستشفى بريطاني يطرد مرضى كورونا.. شاهد

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور