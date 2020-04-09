فى ظل انتشار كورونا.. صفحة لتقديم الدورات التدريبية للطلاب عبر الإنترنت.. فيديو

قال محمود وهبة، مؤسس صفحة qualify yourself إن هناك الكثير من المنظمات العالمية أنشأوا العديد من دورات التدريب التى تفيد الطلاب الجامعيين عبر الإنترنت من أجل مواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن هناك العديد من دورات التدريب الجيدة عبر الإنترنت، حيث أنها تقدم للكثير من المجالات المتعددة.





وأوضح أن الصفحة هدفها مساعدة الطلاب فى مصر لأخذ دورات تدريبية حتى يقوم باتخاذها قبل التخرج والعمل فورا بعد التخرج من الجامعة، لافتا إلى أنه يشمل دورات لتعليم اللغة الإنجليزية ودورات لمهارات التوظيف والعمل تحت ضغط العمل.





وأشار إلى أن الصفحة تقدم شهادات معتمدة، ولكن ليس فى جميع دورات التدريب، مضيفا أنه عندما يريد الطالب الحصول على شهادة معتمدة يقوم بدفع مبلغ رمزي.





وأفاد أن الدورات التدريبية عبر الأون لاين يوفر للطالب أمواله ووقته وجهوده، متابعا أنه عبر الأون لاين من الممكن الحصول على شهادات عالمية من المنزل.