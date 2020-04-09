مولر يعترف: لم أكن أرغب في التجديد لبايرن ميونخ

اعترف توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، برغبته في عدم تمديد عقده مع النادي البافاري مع نهاية العام الماضي، أثناء تولي الكرواتي نيكو كوفاتش تدريب الفريق.

النادي الألماني أعلن هذا الأسبوع تمديد عقد صاحب الـ30 سنة حتى صيف 2023، بعدما عاد للمشاركة بصفة منتظمة منذ تولي هانز فليك المهمة خلفًا لكوفاتش.

وتحدث مولر في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم، الخميس، قائلًا: "كان هناك توتر شديد في الخريف الماضي، ولم أكن أرغب في تجديد عقدي".

وعلل مولر ذلك، بقوله: "في تلك الفترة، لم أشارك في التشكيلة الأساسية في 6 مباريات متتالية، رغم ضغط الجدول وتلاحم المباريات، كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي".

وأكمل: "أخذت أفكر وأسأل نفسي، أين أنا؟ وما هو موقفي التعاقدي؟ وما الذي أريد تحقيقه في السنوات القليلة المقبلة".





وأردف: "لو كان الفريق يسير بشكل جيد في تلك الفترة وظل وضعي كما هو، لكان من الممكن للنادي أن يفكر في التخلي عني".

وأثنى مولر على دور فليك في تغيير مسار الفريق، قائلًا: "الجهاز الفني أعاد هيكلة الفريق، مما تسبب في نجاحنا طوال الفترة الماضية، وجعل بداخلنا شعورًا جيدًا داخل أرض الملعب".

وأكد المهاجم الألماني أن استمرار الجهاز الفني الحالي، بقيادة فليك، يضمن للفريق مواصلة النجاح في المستقبل.





ويرى مولر أن بايرن يتمتع بأفضلية كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والفوز بالألقاب التي ينافس عليها، فور استئناف النشاط بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.