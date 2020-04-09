AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعلن تحويل 50 مليون جنيه لحساب المتضررين من فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:43 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة بند البر، وبموجب أمر الدفع رقم Gp09952004084090 بتاريخ 12/ 4/ 2020م.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما في أوقات الشدائد والأزمات.

للوقاية من فيروس كورونا.. الأوقاف تنتج قناعًا للوجه أكثر حماية ويستخدم عدة مرات

وكانت وزارة الأوقاف ليست مهمتها العمل الدعوي فقط والإشراف على المساجد ولكن حددت لنفسها طريق للمشاركة المجتمعية وقت الأزمات، خصصت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وحدة إنتاجية متخصصة بإنتاج قناع حماية الوجه، في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، كمساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والهدف توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين.  

وأضافت الأوقاف أن من المميزات الرئيسية التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي.

وأوضحت أن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيهًا فقط للقناع الواحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتكار قناع للوجه يكشف الإصابة بـ فيروس كورونا

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

بتوعيات من الصين.. الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وعدم انتقال الفيروس

للوقاية من كورونا.. تعلم الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

الكمامة إجباري.. توقعات بفرض قرار إجباري بنيويورك للحد من تفشي كورونا

ترشيحاتنا

وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

صفقة فتحي و بيراميدز محسومة .. هاني حتحوت يثير الجدل على تويتر

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل..البيان كامل

لو أنت عامل باليومية.. اعرف موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

تعرف على موازين الحرارة الأفضل للكشف عن أعراض كورونا؟

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه