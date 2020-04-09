الأوقاف تعلن تحويل 50 مليون جنيه لحساب المتضررين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة بند البر، وبموجب أمر الدفع رقم Gp09952004084090 بتاريخ 12/ 4/ 2020م.





وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما في أوقات الشدائد والأزمات.





للوقاية من فيروس كورونا.. الأوقاف تنتج قناعًا للوجه أكثر حماية ويستخدم عدة مرات





زارة الأوقاف ليست مهمتها العمل الدعوي فقط والإشراف على المساجد ولكن حددت لنفسها طريق للمشاركة المجتمعية وقت الأزمات، خصصت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وحدة إنتاجية متخصصة بإنتاج قناع حماية الوجه، في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، كمساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والهدف توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين. وكانت ووحدة إنتاجية متخصصة بإنتاج قناع حماية الوجه،



