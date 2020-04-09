خلي مسافتنا اكسترا .. التباعد رسالة لوجو extra news لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قامت إدارة قناة extra news بلفتة جيدة ضمن تغطيتها الدائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتغيير شكل كلمة ex tra بمسافة أبعد تجسيدا للتباعد الاجتماعي المرجو لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وجاءت هذه اللفتة من إدارة القناة لتشجيع الجمهور على التباعد وعدم الاختلاط منعا لانتشار فيروس كورونا ضمن التوصيات والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء الذي تفشى في العالم بشكل غير مسبوق.





من ناحية أخرى قامت إدارة قناة mbc بنفس الفكرة في وقت سابق لتجسيد التباعد في شكل رسالة إلى الجمهور بالتزام عدم الاختلاط منعا لتفشي الفيروس، حيث ظهر لوجو القناة mbc 2 والرقم خارج الدائرة.



