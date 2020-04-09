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محافظات

استمرار حملات التطهير وإزالة التعديات بالمنيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.


وكلف المحافظ، خلال اجتماع عقده مع رؤساء المدن بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد بالاستمرار في أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، بالإضافة لمواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وجميع المستشفيات، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

أكد المحافظ، على ضرورة تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بالتزامن مع فترة حظر التنقل لرفع القمامة وازالة التراكمات بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف تلك الحملات لمنع انتشار الامراض والأوبئة.

تابع المحافظ، مع رؤساء المدن تطبيق قرارات غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافيتريات بجميع شوارع واحياء المدينة، بالإضافة لمتابعة المحلات التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسعار والنظافة العامة داخل المحلات التجارية.


وأكد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا ان المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
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