يعرض على cbc والحياة.. برنامج جديد لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المواعيد

نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة، بسبب الحظر والإجراءات الوقائية التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تبث قناتيّ "الحياة" و"cbc" شرحًا ومراجعات لكل المواد الدراسية للثانوية العامة، بدءا من السبت المقبل.









يقدم المواد، عدد من كبار الأساتذة ضمن برنامج "أستاذ على الهواء"، بدءا من السبت 11 أبريل، من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، حيث يعرض منهج الصف الأول والثاني الثانوي عبر قناة cbc، بينما منهج الصف الثالث الثانوي عبر قناة "الحياة".



