نائب يحذر من ارتفاع معدل البطالة نتيجة وباء كورونا: أثرت سلبا على العمالة

حذر النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من ازدياد معدلات البطالة في مصر بعد عودة الآلاف من المصريين في الخارج إلى بلدهم، نتيجة للظروف الحالية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بالسلب على العمالة المصرية في دول الخليج وأوروبا.





وأشار أبو طالب- في بيان الخميس- إلى أنه وفقًا لآخر تقرير رسمي معتمد صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 8 % خلال الربع الرابع من عام 2019، لكن المعدل ارتفع 2 % على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2019.





وذكر النائب أن أغلب العاملين في مصر الذي يقدر عددهم 28.925 مليون فرد من قوة العمل، يتمركز منهم 3 ملايين فرد يعملون في الجهاز الإداري للدولة، والباقي يتمركز في القطاع الخاص، وفي المشروعات كثيفة العمالة في المدن الجديدة.



