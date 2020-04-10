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كورونا يهدد 3.9 مليار إنسان بـ الجوع .. يصيب العالم بـ اكتئاب ووسواس قهري.. العلماء يكتشفون نقطة ضعف الفيروس.. وأفريقيا محمية من الوباء

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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سمر صالح
اكتئاب كورونا أخطر من الفيروس القاتل
العلماء يكتشفوا نقطة ضعف الفيروس المميت
كورونا لن يضرب أفريقيا بسبب مصل الملاريا
3.9 مليار شخص مهددون بالمجاعات بعد تفشي كورونا

حذر خبراء من أن الآثار النفسية بعيدة المدى لانتشار فيروس كورونا قد تظل غير محسوسة لمدة عامين. 


ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن معهد الدراسات المالية تحذيره من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الإغلاق والحظر قد تسبب تأثيرات نفسية سلبية بعيدة المدى للمتضررين تتجاوز مدة انتشار الوباء نفسه.

وأوضح المعهد أن البطالة والمخاوف المتعلقة بالدخل ومستوى المعيشة يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية لمئات الآلاف من العاطلين والمتضررين، كما حدث إبان وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما أصيب نحو 900 ألف بريطاني بأمراض نفسية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.

ونبه المعهد إلى أن على الحكومات تطبيق سياسات وإجراءات تكفل قدر من الأمان الاقتصادي للمتضررين من إجراءات الإغلاق والعزل، لتجنب الآثار النفسية السلبية للوباء.

ونقلت القناة عن الباحثة بالمعهد هيدي كارجالاينين أن الأسر ذات الدخول المنخفضة، وخاصة تلك التي تضم أطفالًا صغار السن، هي الأكثر عرضة للمعاناة من الآثار الاقتصادية والنفسية السيئة لإجراءات الإغلاق والحظر وانقطاع أسباب الرزق.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك بعض الجهات الصحية تقوم بإسكات الأطباء ومنعهم من التحدث علنا عن عملهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا؛ مهددة باتخاذ إجراءات تأديبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العديد من موظفي الخدمة الصحية الوطنية (NHS) يشعرون بقلق متزايد من أن مشاركتهم للقصص والحالات التي يقابلونها خلال عملهم يتم تقييدها من خلال حملة صارمة إزاء التحدث علانية.

وقد اتبعت السلطات أساليب صارمة مع الأطباء والممرضات في المستشفيات وهيئات الخدمة الصحية الوطنية الأخرى الذين تحدثوا عن العجز الكبير في معدات الحماية الشخصية. فقد تضمنت الإجراءات المتخذة ضدهم رسائل تهديدية عبر البريد الإلكتروني وإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بل وارسال أشخاص لتهديدهم في منازلهم وأماكن عملهم.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقرير حول علاقة مصل الملاريا وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 وكان مرض الملاريا منتشر في بعض الدول، خاصة الأفريقية، حيث يتم تحصين السكان على نطاق واسع ضد هذا المرض.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن التحصين بدواء "هايدروكسي كلوروكين" قد يكون السبب في انحسار تفشي كورونا في تلك الدول حتى الآن، لافتة إلى إعلان عدد كبير من الأطباء، أن هذا الدواء قد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور دايفيد نازاريان من مجلس الأطباء الأمريكيين: "إذا ما نظرت إلى الدول التي بها إصابات مرتفعة بالملاريا مثل الدول الإفريقية، والدول التي تفشى فيها فيروس كوفيد-19 (كورونا) على نطاق واسع، فإنك ستلاحظ فرقًا كبيرًا.. وأعتقد أننا بحاجة لإجراء مزيد من الدراسات للتأكد من أن ذلك، ليس مجرد مصادفة".

وأشار إلى وجود اختلاف كبير في معدل الإصابة من دولة إلى أخرى، مقارنًا بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، التي تعاني من انتشار سريع لفيروس كورونا، وبين الدول التي تعاني من تفشي وباء الملاريا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدول الأفريقية تعاني أكثر من غيرها من وباء الملاريا، بوجود ما يقارب من 213 مليون حالة عام 2018، أي أكثر من 93% من إجمالي عدد الإصابات بهذا المرض في العالم.

وأشارت في تقرير، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا لا يزال منخفضًا بشكل كبير، مقارنة مع بقية دول العالم، لافتة إلى أن عدد الإصابات في نيجيريا بلغ نحو 254 إصابة الأسبوع الماضي، رغم ضخامة عدد سكانها البالغ 191 مليون نسمة.

وذكر التقرير، أن الكونغو لم تبلغ عن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، رغم أن عدد سكانها يزيد على 81 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الإصابات 52 في أوغندا، و17 في موزمبيق، و55 في إثيوببا، و8 في الملاوي، و278 في النيجر، ولا إصابات في ساحل العاج.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية أن بشرى سارة عن تمكن الجسم البشري من الانتصار على فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

قال علماء بريطانيون، إنهم كشفوا خاصية في فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بوسعها أن تجعل التغلب عليه في جسم الإنسان أمرا سهلا في المستقبل.

وأوضح باحثون من جامعة ساوثامبتون، أن الفيروس ليس محصنا بشكل قوي جدا ضد الجهاز المناعي، وهذا الأمر مشجع جدًا.

وقام العلماء باستحداث نموذج للفيروس الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض (كوفيد 19)، وذلك حتى يروا الطريقة التي يتخفى بها حتى يتمكن من الوصول إلى خلايا الجسم، دون أن يتم رصده.

وأظهرت النتائج أن أجساما شبيهة بـ"الأشواك" تتدلى من سطح الفيروس، وعن طريق هذه الخاصية، يلتصق بالخلايا ثم يدخل إليها في جسم الإنسان.

تحذير من أقوى تبعات وآثار كورونا على العالم، جاءت من  منظمة «أوكسفام» ، والتي قالت إنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات وباء كوفيد-19، إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرًا.

وفي تقرير بعنوان «ثمن الكرامة» أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أنّ ما بين 6 و8 في المئة من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس.

وحذّر التقرير من أنّ «هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقرعلى مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف أنّ نحو  3.9 مليار إنسان أو أكثر من نصف ذلك  العدد البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.

ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في إبريل والتي ستجرى كلها عبر الفيديو.

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