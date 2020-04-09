مدرب حراس الإسماعيلي: نحتاج شهرا لإعداد اللاعبين بعد التوقف

أشار سعفان الصغير مدرب حراس مرمي نادي الإسماعيلي إلي إمكانية إلغاء الدورى الموسم الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.





وقال الصغير في تصريحات إذاعية: تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا في كل أنحاء العالم وكل الأندية واللاعبين بعيدين عن كرة القدم منذ أكثر من شهر تقريبا.





وأكمل: اللاعبون بحاجة إلي فترة تدريب وتأهيل لن تقل عن شهر تقريبا وهذا يعني استكمال البطولة الحالية في شهر يونيو وبالتالي سيتلاحم مع الموسم الجديد.





واختتم سعفان الصغير تصريحاته: أتابع حراس مرمي الإسماعيلي بشكل دائم ونتواصل يوميا بشأن التدريبات المنزلية وملتزمون بالجري نصف ساعة صباحا ولياقة بعد الظهر.