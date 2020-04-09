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رياضة

مدرب حراس الإسماعيلي: نحتاج شهرا لإعداد اللاعبين بعد التوقف

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:24 م
سعفان الصغير
سعفان الصغير
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عبدالله هشام
أشار سعفان الصغير مدرب حراس مرمي نادي الإسماعيلي إلي إمكانية إلغاء الدورى الموسم الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وقال الصغير في تصريحات إذاعية: تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا في كل أنحاء العالم وكل الأندية واللاعبين بعيدين عن كرة القدم منذ أكثر من شهر تقريبا. 

وأكمل: اللاعبون بحاجة إلي فترة تدريب وتأهيل لن تقل عن شهر تقريبا وهذا يعني استكمال البطولة الحالية في شهر يونيو وبالتالي سيتلاحم مع الموسم الجديد. 

واختتم سعفان الصغير تصريحاته: أتابع حراس مرمي الإسماعيلي بشكل دائم ونتواصل يوميا بشأن التدريبات المنزلية وملتزمون بالجري نصف ساعة صباحا ولياقة بعد الظهر.
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