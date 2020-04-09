حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن القيام بحملة مكبرة لتنفيذ 6 قرارات إزالة بالكيلو 9 و 10 وبجوار مقر جامعة مطروح بمساحة مستردة 12 فدانا.





وأضاف أن التعديات عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمشاركة شرطة المرافق ومجلس المدينة.







وأشار المعداوي إلي أن إجمالي الإزالات بمدينة مرسي مطروح خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة بمساحة 79 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.







وأوضح بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.



