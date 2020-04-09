AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:28 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن القيام بحملة مكبرة لتنفيذ 6 قرارات إزالة بالكيلو 9 و 10 وبجوار مقر جامعة مطروح بمساحة مستردة 12 فدانا.

وأضاف أن التعديات عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمشاركة شرطة المرافق ومجلس المدينة.

وأشار المعداوي إلي أن إجمالي الإزالات بمدينة مرسي مطروح خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة بمساحة 79 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة بكل أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.
حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا
حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا
حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا
حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 71 حالة تعد على 112 فدانا من أراضي الدولة بمرسى مطروح

إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 45 فدانا بمطروح.. فيديو وصور

إزالة 21 حالة تعد ضمن الموجة الـ15 فى الأقصر

إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور

حق الشعب.. إزالة 72 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

إزالة التعديات على 25 فدانا من أراضي الدولة بمطروح

ترشيحاتنا

التعليم تحدد 4 محاور للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المرحلة الابتدائية.. تعرف عليها

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

الخطوات الاولى الواجب على الطالب فعلها لتنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة .. تفاصيل

رغم انتهاء الشتاء.. مصر تشهد أمطارا ورياحا محملة بالأتربة غدا

صفقة فتحي و بيراميدز محسومة .. هاني حتحوت يثير الجدل على تويتر

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور