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محافظات

غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قامت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بتنفيذ قرار غلق وتشميع لعدد 2 مقهى لمخالفة قرار مجلس الوزراء وعدم التزامهم بتنفيذ التعليمات.


وتم غلق وتشميع مقهى بشارع الأمين، كما تم غلق وتشميع مقهى بشارع الحميدى والأزهار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.


جاء ذلك لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء وعدم التزامهم بالتعليمات فى اطار الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.


وأكد رئيس حى المناخ أن المتابعة والمرور اليومى مستمر بنطاق حى المناخ وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .


وشدد بكرى علي أن الحملات المكثفة مستمرة تنسيقا مع شرطة المرافق والمناخ وبمشاركة القيادات وفريق العمل بالحى.
غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة
غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة
غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة
غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة
غلق وتشميع "مقاهي" مخالفة ببورسعيد لعدم الالتزام بقرار الحكومة
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