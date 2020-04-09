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اقتصاد

كورونا تمتص دماء أمريكا.. طلبات الإعانة تتجاوز 6 ملايين للأسبوع الثاني

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:59 م
طلبات الإعانة
طلبات الإعانة
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وكالات
تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليونا، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 مليون في الأسبوع السابق، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون طلب جديد في أحدث أسبوع، مع تراوح التقديرات إلى مستوى مرتفع قدره 9.295 مليون.

وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل يوم الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في أبريل، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس، وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي والتي بدأت في أواخر 2010.
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