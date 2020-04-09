تنسيق سوداني إثيوبي لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، أنه ناقش مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، سبل التعاون الثنائي بين إثيوبيا والسودان في مواجهة فيروس كورونا.





وكتب آبي أحمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: تلقيت اتصالًا جيدًا مع الفريق برهان، رئيس المجلس السيادي للسودان حيث ناقشنا خلاله العمل عن كثب لمعالجة تحديات فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ وتعزيز العلاقات الاقتصادية للتغلب على هذه الفترة الصعبة؛ وتؤيد رفع العقوبات المفروضة على السودان.





الجدير بالذكر أن العلاقات الاثيوبية السودانية تشهد توترا هذه الأيام على خلفية دخول القوات الإثيوبية إلى بعض المواقع الزراعية الحدودية التي تعود ملكيتها للسودان.