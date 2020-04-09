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أخبار البلد

حرس الرئيس السيسي يوزع كمامات على عمال مواقع الإنشاءات.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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صدى البلد
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد  بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

أضاف راضي أنه في ضوء ما تلاحظ  من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع،  فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

على جانب أخر قام الحرس الشخصى للرئيس عبد الفتاح اللسيسي بنوزيع كمامات على العاملين بالمواقع وذلك خلال جولة تفقدية .
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