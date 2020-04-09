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أخبار العالم

بعد معركة مع كورونا.. وفاة طبيب حذر بوريس جونسون من نقص المعدات الطبية

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:27 م
وفاة طبيب حذر بوريس
وفاة طبيب حذر بوريس جونسون من نقص المعدات الطبية
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شيماء مصطفى
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن طبيبا مسلما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من نقص معدات الحماية الشخصية للأطباء وعمال الصحة، توفى اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أن الدكتور عبد المعبود شوردي، البالغ من العمر 53 عامًا، توفى في مستشفى كوينز بعد معركة استمرت 15 يومًا مع فيروس كورونا.

وقبل ثلاثة أسابيع، كتب شوردي إلى رئيس الوزراء البريطاني، طالبًا منه ضمان توفير معدات الوقاية الشخصية "بشكل عاجل" لكل عامل من موظفي الخدمة الصحية في المملكة المتحدة.

وعمل الطبيب، المعروف بين أصدقائه والعائلة باسم فيصل، كاستشاري في المسالك البولية في شرق لندن، وهو متزوج ولديه طفلان.

ودعا شقيقه الأصدقاء وكل من يعرفه إلى الصلاة على أخيه الطبيب.
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