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أخبار العالم

قرار جديد للجوازات السعودية.. تعرف عليه

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:28 م
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
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محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، اليوم الخميس، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص والمستحقة على المنشآت، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من 18مارس  حتي ١٦ مايو.

وأوضحت مديرية الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة السعودية لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص إصدار "هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر، وفق المدة المحددة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة الفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.

وتنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أمس الأربعاء، باستقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على القيام بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم، بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
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