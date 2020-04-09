قرار جديد للجوازات السعودية.. تعرف عليه

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، اليوم الخميس، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص والمستحقة على المنشآت، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من 18مارس حتي ١٦ مايو.





وأوضحت مديرية الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة السعودية لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص.





وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص إصدار "هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر، وفق المدة المحددة.





من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة الفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.





وتنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أمس الأربعاء، باستقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.



