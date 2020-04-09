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تعليم

مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 مدرسا بعدد من الكليات

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:16 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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إيهاب عمر

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 17 مدرسًا  جديدًا بمختلف كليات الجامعة، من بينهم 6 بكلية التمريض وهن الدكتورة شيماء محمد مرسي بقسم تمريض الأطفال، والدكتورة تريزة صابر بديع قسم تمريض النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والدكتورة منال سيد عطية بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتورة سهير أحمد عوض بقسم تمريض المسنين، وكل من الدكتورة رضا حسن حسين والدكتورة ابتسام عبد العظيم صابر بقسم إدارة التمريض بالكلية.


كما تضمنت القرارات تعيين 3 مدرسين بكلية الطب وهم الدكتور أحمد عنتر صالح بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عبد المنعم سيد حسن بقسم الأشعة التشخيصية، والدكتور محمد مصطفى علاء الدين بقسم جراحة العظام بالكلية، واثنين من المدرسين بكلية التجارة وهما كل من الدكتورة ولاء سيد محمد والدكتور إبراهيم عبد الحي محمد بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية.


وشملت القرارات تعيين مدرس واحد في ست كليات أخرى وهم الدكتورة مروة جلال النجار بقسم الصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، الدكتورة زينب حسانين بكر بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتورة شيماء عدلي عبد الرحمن بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتور محمد سعد عبد القادر بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، والدكتور فراج أحمد فراج بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب، والدكتورة يسرا سيد عبد الرحمن بقسم طب أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة. 

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