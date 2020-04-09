AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

نون.كوم تمدد ساعات عمل توصيل الطلبات وتشيد بسرعة استجابة الحكومة المصرية

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

 أعلنت شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية عن تمديد ساعات العمل لمندوبي التوصيل العاملين بالشركة في مصر، وذلك على إثر قرار مجلس الوزراء أمس باستثناء جميع خدمات توصيل البضائع للعملاء سواءً كان عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأشاد مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بسرعة استجابة الحكومة المصرية لمطالبات قطاع التجارة الإلكترونية باستثناء العاملين بها من قرار الحظر، لتمكين القطاع من تعزيز مجهودات الدولة للحد من انتشار فيروسكوفيد-19المعروف باسم فيروس كورونا المستجد، والذي ساهم ظهوره في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات دون للحاجة لتكثيف الاختلاط في الشوارع والمحلات والمراكز التجارية.

وقال هنداوي: "منذ بداية أزمة كورونا في نهاية فبراير الماضي شهد تطبيق/موقع نون.كوم ارتفاعًاملحوظًا في معدل العمليات الشرائية اليوميةلمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على المنصة، فضلًا عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة في ظل اقتراب حلول شهر رمضان والذي بدأنا بالفعل الإعلان عن عروضه منذ يوم أمس".

وأكد هنداوي على دعم شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونيةللإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين المواطنين.

واستطرد هنداوي أنه بالتوازي مع ذلك، اتخذت شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية كافة الإجراءات والاحتياطات الصحية التي وجهت بها السلطات المعنية بالدولة. في هذا الصدد أصدرت إدارة شركة نون.كوم قراراتها بعمل جميع موظفيها بأقسام العمليات من المنزل منذ بداية الأزمة، كما حرصت على تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في جميع المخازن على مدار الساعة والتأكد من التزام جميع العاملين بالمخازن بتلك الإجراءات للحد من انتشار الفيروس المستجد.

  وأوضح المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية أن دعم الحكومة لعمل شركات التجارة الإلكترونية يعزز منقدرة هذه الشركات على الإسهام في تعزيز الجهود المبذولة للحد من الآثار الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من الاختلاط فيما بينهم للحد من تفشي فيروس كورونا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب الإسهام في تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصاد القومي على عبور الأزمة الراهنة.


 يذكر أن شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية،المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار العقارية"؛هي شركة متخصصة في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية منها منتجات البقالة والسوبر ماركت وأدوات التنظيف والتطهير والأجهزة الإلكترونيةومستلزمات الأطفال وغير ذلك من المنتجات، وهي منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد ظهور 4 حالات.. كيف انتشر فيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب؟

زوجة محمود علاء توجه رسالة قاسية لـ مفبرك هجومها على الزمالك : انت قرد فاشل

أسعار البنزين الجديدة.. مكاسب وخسائر مصر من فشل اجتماع أوبك الليلة

80 مليار جنيه.. ناصف ساويرس يعتلي قائمة الأثرياء العرب .. ترتيب كامل

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وفاة سياسي كويتي شهير | تفاصيل

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

مصر والسودان تتمسكان بمسار واشنطن في ملء وتشغيل سد النهضة

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا أثناء أداء عملها.. ممرضة تتعرض للطرد من مسكنها.. تفاصيل

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور