طارق الشناوي يروي رحلة الراحل صلاح فايز مع الفن..فيديو



وأضاف أ

ن

العديد من الفنانين قدموا

أغانى

كثيرة،

لكن

انطلاقتهم

الحقيقية

بدأت بأغان كتبها الشاعر الراحل صلاح فايز.





وأوضح أن الشاعر الراحل صلاح فايز قدم أكثر من 700 عمل فني كلها رائعة.



وكان صلاح فايز تعامل مع كبار النجوم منهم "محمد فوزي، ومحمد عبد المطلب، ومحرم فؤاد، ومحمد قنديل، وكارم محمود، وعبد الغني السيد ومحمد رشدى، ومحمد العزبي وعمر فتحى، وعماد عبدالحليم، وهانى شاكر ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وفايزة أحمد، وليلى مراد.



قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن قيمة الراحل صلاح فايز ظهرت من خلال تقديمه للأغاني الخاصة به فى وقت العمالقة، متابعا: كان دايما بيذاكر وبيفهم.وأشار الشناوى، أثناء حواره مع برنامج"صباحك مصري" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، إلي أن صلاح فايز كان شاعرا موهوبا، ولكنه لم تكن لديه موهبه الاوزان الموسيقية، موضحا أن اول تعاون غنائي له كان مع الفنان محمد فوزى.