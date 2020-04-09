في زمن كورونا.. تعرف على اتفاقات اتحاد الناشرين مع الثقافة لدعم أعضائه

أصدر اتحاد الناشرين المصريين، بيانًا يوضح فيه خطة الإتحاد في تخفيف الأعباء عن الناشرين في الأضرار التي وقعت عليها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعامل أجمع، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا" وما نجم عنه من أضرار بالغة على الناشرين، وفى ضوء التواصل مع الجهات المختلفة لبحث سبل دعم الناشرين لتخفيف أثار تلك الأزمة، عقد سعيد عبده رئيس الاتحاد، لقاء مع الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بحضور الدكتورهيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد تم الاتفاق على ما يلي:





تخصيص جزء معتبر من موزانة تزويد المكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة اعتبارًا من العام المالي القادم (1/7/2020) للشراء من الناشرين من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد.

ومشاركة الناشرين الأعضاء في معرض كتاب القرية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقاقة، ومشاركة الناشرين مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين إيديك التى أطلقتها وزارة الثقافة لإتاحة المحتوى للجمهور لمن يرغب من الناشرين لدعم الثقافة.

وكذلك قيام وزارة الثقافة بدعم مبادرة الاتحاد (خليك في البيت مع خير جليس) بالتعاون مع كافة هيئات وزارة الثقافة.

وأكد الإتحاد في بيانه على التواصل المستمر مع الجهات المختلفة بما يحقق مصلحة الناشرين.