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أخبار البلد

بعد توجيه الرئيس باستصلاح الأراضى.. الزراعيين: السيسي يهدف إلي تحسين الأمن الغذائي وسد فجوة الاستيراد

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استصلاح الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية  " القمح ، الذرة، المحاصيل الزيتية" تؤكد رغبته في تحسين الأمن الغذائي المصري خاصة في ظل الأزمات المتكررة.

وأوضح " خليفة" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن السيسي وجه أيضا بالتوسع في إنشاء الصوب الزراعية والزراعة بها، وذلك لأنها تستهلك مياه أقل مع إنتاجية أعلي من الأراضي الزراعية.

وأضاف " نقيب الزراعيين" أن استصلاح الأراضي الصحراوية سيتم في جنوب البلاد، وسيناء، والوادى الجديد "، منوها إلي أن استصلاح الأراضي سيؤدي إلي زيادة الإنتاج الحيواني أيضا.

وأشار إلي أن القيادة السياسية في الدولة المصرية تقوم بخطوات استباقية لمواجهة الأزمات في المستقبل ، موضحا أن هدف القيادة من استصلاح المزيد من الأراضي هو سد الفجوة للمحاصيل الاستراتيجية، حيث نستورد ٥٠% من احتياجاتنا من القمح ،  وكذلك نستورد معظم المحاصيل الزيتية ، وليس التصدير.
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