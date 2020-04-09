بعد توجيه الرئيس باستصلاح الأراضى.. الزراعيين: السيسي يهدف إلي تحسين الأمن الغذائي وسد فجوة الاستيراد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استصلاح الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية " القمح ، الذرة، المحاصيل الزيتية" تؤكد رغبته في تحسين الأمن الغذائي المصري خاصة في ظل الأزمات المتكررة.





وأوضح " خليفة" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن السيسي وجه أيضا بالتوسع في إنشاء الصوب الزراعية والزراعة بها، وذلك لأنها تستهلك مياه أقل مع إنتاجية أعلي من الأراضي الزراعية.





وأضاف " نقيب الزراعيين" أن استصلاح الأراضي الصحراوية سيتم في جنوب البلاد، وسيناء، والوادى الجديد "، منوها إلي أن استصلاح الأراضي سيؤدي إلي زيادة الإنتاج الحيواني أيضا.



