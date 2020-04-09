دول أوبك + تبدأ مؤتمر فيديو عن استقرار سوق النفط المصاب بكورونا

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية في أوائل مارس بعد أن فشل أعضاء أوبك + في الاتفاق على تمديد للاتفاقية إلى ما بعد 1 أبريل على خلفية وباء فيروس كورونا





وكشف مصدر في أحد الوفود أن دول أوبك + ومنتجي النفط الذين لم يكونوا من قبل جزءًا من الصفقة بدأوا مؤتمرهم عبر الفيديو حول سوق النفط.





وإلى جانب أوبك + ، أكدت الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباجو مشاركتها.





ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في أوبك ومصدر روسي قوله إن منتجي النفط سيبحثون بشأن تخفيضات في النفط تصل إلى 20 مليون برميل يوميا.





وقالت مصادر أخرى لرويترز إن روسيا والمملكة العربية السعودية تمكنتا من التغلب على خلافاتهما الرئيسية بشأن الاتفاق على اتفاق جديد بشأن تخفيضات النفط.





مع استمرار التداول بالفيديو ، تجاوز نفط برنت مستوى 36.29 دولارًا للبرميل ، وفقًا لبيانات التداول.