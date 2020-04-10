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محافظات

شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
تفتحت الزهور وانتعشت  الحياة البرية بسانت كاترين  بعد  السيول والأمطار التي   سقطت على المدينة بكميات كبيرة ملأت البحيرات والسدود  والخزان الجوفي  في كل وديان سانت كاترين الجبلية.
 
 رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي   فيروس كورونا  الذي ألقى بظلاله على السياحة بسانت  وتمتع إغلاق الدير  مازالت  الطبيعة الخلابة  في سانت كاترين في موسم الربيع   جمال تجذب  المصريين والسياح   ويتشوقون لزيارة  سانت كاترين  لتمتع بموسم الربيع. 

 ففي موسم الربيع  تتفتح الزهور  وتنتعش الحياة البرية  وتتفتح زهور أشجار  اللوز  والمشمش  والأعشاب  الطبية من زعتر وشيح  والحبق  والبابونج.  
  
 وقال الشاب  صالح عوض   من شباب قبيلة الجبالية  بسانت كاترين   إنه في موسم الربيع تفتتح الزهور  ويبعث رائحة طيبة  تعم كل  سانت كاترين  مشيرا إلي إنه بالرغم من  توقف الحركة السياحية بالمدينة لمكافحة فيروس كورونا  ولكن رواد ومحبي سانت كاترين يريدون  زيارتها  والتمتع بجمال الربيع ومشاهدة البحيرات  وشلالات المياه المنحدرة  من أعالي الجبال.
 
 وأضافت زهرة مجدي  صاحب مشروع تجفيف الفواكه  بسانت كاترين  إنه مشاهدة تفتح زهور اللوز والجوز  كفيل أن يبعث السعادة في نفوس الناس  مشيرا إلي إنه سوف يكون موسم زراعي جيد بسانت كاترين هذا العام 
 وطالب الشيخ محمود منصور  الخبير في زراعة الأعشاب  والنباتات الطبية  المزارعين  بالعودة لمزارعهم والاهتمام بها لتوفير طعام صحي  مشيرا الى أن بدو سانت كاترين  كانوا يجففون كل أنواع الفاكهة  والأعشاب لاستخدامها في  الشتاء  حيث الصقيع والثلج .
 اقرا ايضا : 
 

شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين
شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين
شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين
شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين
شاهد.. انتعاش الحياة البرية بسانت كاترين
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