شاهد عيان يجبر أحمد مجدي على العزلة قبل رمضان

يعيش السيناريست أحمد مجدي هذه الأيام حالة طوارئ بسبب اقتراب شهر رمضان، لحرصه على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لحلقات مسلسله " شاهد عيان" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية للمرة الأولى هذا العام.
يذكر أن مجدي قدم من خلال السينما أفلام "اوشن ١٤" و"مش رايحين ف داهية" وكذلك " نص جوازة" بينما يعد " شاهد عيان" مولوده الأول للتلفزيون.
شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وإخراج محمد حماقي ويعود به الرداد للدراما بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية الناجحة.
يذكر أن مجدي قدم من خلال السينما أفلام "اوشن ١٤" و"مش رايحين ف داهية" وكذلك " نص جوازة" بينما يعد " شاهد عيان" مولوده الأول للتلفزيون.
شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وإخراج محمد حماقي ويعود به الرداد للدراما بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية الناجحة.