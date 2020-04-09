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فن

شاهد عيان يجبر أحمد مجدي على العزلة قبل رمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:42 م
حسن الرداد
حسن الرداد
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محمد نحلة
يعيش السيناريست أحمد مجدي هذه الأيام حالة طوارئ بسبب اقتراب شهر رمضان، لحرصه على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لحلقات مسلسله " شاهد عيان" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية للمرة الأولى هذا العام.

يذكر أن مجدي قدم من خلال السينما أفلام "اوشن ١٤" و"مش رايحين ف داهية" وكذلك " نص جوازة" بينما يعد " شاهد عيان" مولوده الأول للتلفزيون. 

شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وإخراج محمد حماقي ويعود به الرداد للدراما بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية الناجحة.
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