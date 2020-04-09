شاهد عيان يجبر أحمد مجدي على العزلة قبل رمضان

يعيش السيناريست أحمد مجدي هذه الأيام حالة طوارئ بسبب اقتراب شهر رمضان، لحرصه على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لحلقات مسلسله " شاهد عيان" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية للمرة الأولى هذا العام.



يذكر أن مجدي قدم من خلال السينما أفلام "اوشن ١٤" و"مش رايحين ف داهية" وكذلك " نص جوازة" بينما يعد " شاهد عيان" مولوده الأول للتلفزيون.



شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وإخراج محمد حماقي ويعود به الرداد للدراما بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية الناجحة.