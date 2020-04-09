كورونا يساعد ليفربول في الاحتفاظ بنجومه ويتقدمهم محمد صلاح





وتسبب فيروس كورونا في أزمة مالية طاحنة للأندية الأوروبية كبيرة، توقعت على إثرها الصحف العالمية، أن تؤثر على الصفقات الصيفية.





وكانت تقارير أشارت خلال الشهور الماضية إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح وساديو ماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





لكن يبدو أن الأزمة المالية، قد تساعد ليفربول على الاحتفاظ بنجومه، حيث أشارت صحيفة " آس" الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد صرف التعاقد عن هدفه الأول كليان مبابي، خلال الصيف المقبل، بسبب معاناته من أزمة مالية.





فريق برشلونة هو الآخر الذي ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوفة، يعاني من أزمة مالية، حيث اضطر مؤخرا، إلى تخفيض 70% رواتب اللاعبين لتقليل خسائره.

مصائب قوم عند قوم فوائد، رغم صدمة ليفربول الكبرى من إيقاف الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا كوفيد 19 قد يساعد الريدز على الاحتفاظ بنجومه، خلال الموسم المقبل.