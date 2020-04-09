فى أسبوعها الثاني.. مؤسسة مستقبل الأمين تواصل نشاطات حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد

عبر حملتها التى انطلقت الأسبوع الماضي، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد " كوفيد 19 "، قامت "مؤسسة محبي مصر" بتوزيع نحو خمسة آلاف كرتونة غذائية، تبرعت بها "مؤسسة المستقبل الأمين "التي يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد الأمين ، ورجل الأعمال" ماجد أحمد محمد"كما قدمت"شركة النصر للصناعات الكيماوية "نحو75 جركن كلور مركز، وبمتابعة النائب "مصطفي بكري" وذلك خلال مرحلتها الإولى باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمجابهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.





شملت الحملة تطهير، وتعقيم أغلب مناطق أحياء حلوان، والمعصرة، والتبين، ومدينة 15 مايو، وبالتعاون مع شركة النصر للصناعات الكيماوية والوسيطة.





وشهدت الحملة التطهير، والتعقيم، لعدة أيام متواصلة لمناطق التبين، وعرب كفر العلو، وعرب غنيم ، ومنشية جمال عبدالناصر ، ومساكن صلاح سالم، وعزبة، وعرب الوالدة ، وعين حلوان، والعزبة القبلية.





وقدمت الحملة نشرات صحية، وتوعوية لتوجيه المواطنين بضرورة الالتزام فى المنازل، والبعد عن أماكن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما قامت الحملة بتطهير المنشأت الحيوية، والشوارع الرئيسية، ومكاتب البريد، ودور الحضانة، واماكن التجمعات بمختلف مجاورات مدينة 15 مايو، وبالتعاون مع رئاسة حى المعصرة، وبجهود مقدرة، ومضنية قامت الحملة بتطهير مناطق عزبة الصفيح، وأرض اللواء، وعزبة الهجانة، ومدينة ركن حلوان.





وعلي جانب حملة الدعم الغذائي للأسر الفقيرة ، وبتبرع من المهندس محمد الأمين رئيس جمعية المستقبل الأمين تم توزيع ألفي كرتونة غذائية، وزعت على الأسر، والمتضررين بمناطق عزبة، وعرب الوالدة، وعرب راشد، وكفر العلو، ومنشية جمال عبدالناصر، وحلوان البلد، حرصت الحملة خلالها على توصيل الكراتين للمحتاجين بمنازلهم.









وفى إطار استمرار الحملة للقيام بدورها الاجتماعى بمد يد العون، والمساعدة فى جميع الأوقات، وبالأخص فى الأزمات، والطوارئ، قام الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء بتشكيل لجنة من أعضاء المؤسسة، والتوجه إلي منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، لتوزيع الكراتين الغذائية، المقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين،والمستلزمات على أهالى المنطقة التى تضررت بشدة جراء الطقس السيئ الذى ضرب البلاد في الأسابيع الماضية، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة.





وعلي جانب آخر، وفي إطار جهود جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا، تم توزيع أكثر من ١١ ألف كرتونة عبر نفس المتبرعين بالإضافة إلى رجلي الأعمال محمد الهواري ومحمد وهدان علي أكثر من ٢٢قرية ومنطقه في محافظتي قنا والأقصر بمتابعة من النائب مصطفي بكري، إضافة إلي نحو ألف زجاجة تطهير وتعقيم،قرمها محمد الهواري،حيث قام شباب المعني وقنا بحملة تطهير واسعة،شملت شوارع البلدة ومدينة قنا.



