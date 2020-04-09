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رياضة

اليويفا يناقش قرارات جديدة بشأن اليورو

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أكد مسؤول روسي بالاتحاد الأوروبي أن الأعمال جارية على قدم وساق لتحديد كافة الوسائل التي سيتم بها معالجة تأجيل يورو 2021 للعام المقبل خلال الفترة الحالية . 


وقال أليكسي سوروكين انه من الممكن اختيار مدن جديدة لاستضافة اليورو المقبل في حالة عدم جاهزية المدن الحالية خصوصًا في المناطق التي طالها ضرر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير مثل مدن بيلباو في إسبانيا ولندن بإنجلترا وروما بإيطاليا وهي المناطق الأكثر تضررًا بأوروبا حتى الأن من الفيروس. 


وأوضح سوروكين الذي يشغل  منصب عضو اللجنة التنفيذية بيويفا بجانب أنه يترأس اللجنة المنظمة لمباريات البطولة القارية في سان بطرسبرغ الروسية أنه سوف يتم تحديد المدن القادرة على الاستضافة في موعد أقصاه 30 إبريل الحالي من خلال المحادثات التي يتم تنظيمها مع مسؤولي المجموعات بتلك المدن عبر تطبيق فيديو كونفرانس. 


وتبع إذا قررت واحدة من المدن المستضيفة الانسحاب فهناك خيارات عديدة على الطاولة، سيكون هناك إما مدينة مستضيفة جديدة أو عملية إعادة توزيع بين المدن التي تم تأكيدها في السابق".


واختتم سوروكين حديثه بأن روسيا قد عرضت في أعقاب الأزمة أنه من الممكن أن تتيح عددا من المدن الروسية لاستضافة الحدث القاري أو أن تستضيف روسيا اليورو وحدها بعدما أثبتت قدرتها ونجاحها في التنظيمات الرياضية بعد تنظيمها كأس العالم 2018. 


يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجل يورو 2020 على أن يتم إقامة البطولة العام المقبل بنفس الجدول وبنفس الملاعب والمدن في حالة إذا سمحت الظروف بذلك. 
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