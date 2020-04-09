بعد أزمة أحمد فتحي.. عزمي مجاهد يطالب الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين

علق عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة على مطالبة لاعبي الدورى فى الوقت الراهن بتجديد العقود والمغالاة فى المطالب المالية من الأندية التابعين الي صفوفها.
قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" أعلى لاعب فى الدورى المصرى لا يزيد سعره على ٤ ملايين جنيه فقط لافتا إلى أن المغالاة فى المطالب المالية فى الاونة الأخيرة من جانب لاعبي أندية كبيرة وعلى سبيل المثال احمد فتحى مع النادى الأهلي لا يتناسب مع المستوى والمردود الفني الذى يقدمه اى لاعب داخل صفوف فريقه بالمسابقة المحلية".
أضاف:" قدامى النجوم أمثال حازم إمام عبدالحليم على ومحمد بركات وعماد متعب لو كانوا متواجدين حاليا فى ظل مستواهم الفنى العالي والمهاري طالبوا بمبالغ خيالية مطالبا الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين التى يتم اهدارها فى تجديد عقود اللاعبين بمختلف الأندية فى المسابقات المحلية.
شدد على وجوبية قيام أندية الدورى المصرى بعمل ميثاق فيما بينها من أجل الحد من مهزلة ارتفاع سقف العقود وتجديدها مع انديتهم فى ظل الأزمات التى تمر بها دول العالم فى الوقت الراهن.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية ابريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.