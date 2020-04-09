بعد أزمة أحمد فتحي.. عزمي مجاهد يطالب الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" أعلى لاعب فى الدورى المصرى لا يزيد سعره على ٤ ملايين جنيه فقط لافتا إلى أن المغالاة فى المطالب المالية فى الاونة الأخيرة من جانب لاعبي أندية كبيرة وعلى سبيل المثال احمد فتحى مع النادى الأهلي لا يتناسب مع المستوى والمردود الفني الذى يقدمه اى لاعب داخل صفوف فريقه بالمسابقة المحلية".