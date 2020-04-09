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محافظات

فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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مروة فاضل
ينتشر المواطنون بكثرة في أكبر شوارع مدينة شبين الكوم،  للتسوق من أكبر أسواق محافظة المنوفية في تجمعات كثيرة دون الاكتراث بمخاطر فيروس كورونا رغم تحذيرات الدولة بعدم التجمع. 

قامت رئاسة حي غرب شبين الكوم بفض سوق شارع سعد زغلول بالتعاون مع الجهات الامنية وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتم منع الباعة الجائلين من افتراش الطرقات المتفرعة من الشارع الرئيسي فضلا عن عمل كردون أمني في بداية الشارع ونهايته.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع أية تجمعات والإستمرار في فض الأسواق وكذا تطهير الشوارع والمنشآت، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة والوقوف صفا واحدا لعبور هذه المرحلة كما يهيب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات أو أسواق علي أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  (2222035- 2224899- 2239804).
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد
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