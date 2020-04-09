فض أكبر أسواق شبين الكوم وكردون أمني لحماية المواطنين.. شاهد

ينتشر المواطنون بكثرة في أكبر شوارع مدينة شبين الكوم، للتسوق من أكبر أسواق محافظة المنوفية في تجمعات كثيرة دون الاكتراث بمخاطر فيروس كورونا رغم تحذيرات الدولة بعدم التجمع.





قامت رئاسة حي غرب شبين الكوم بفض سوق شارع سعد زغلول بالتعاون مع الجهات الامنية وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتم منع الباعة الجائلين من افتراش الطرقات المتفرعة من الشارع الرئيسي فضلا عن عمل كردون أمني في بداية الشارع ونهايته.



