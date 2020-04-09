AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فضيحة مدوية تطارد نجم برشلونة السابق

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:49 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
شهدت قضية تبرع أحد أقارب نجم نادي برشلونة الإسباني السابق إيريك أبيدال بكبده تطورا جديدا وخطيرا قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن عليه وعلى بعض مسئولي النادي الكتالوني. 

وكان القضاء الإسباني أعاد فتح تلك القضية من جديد بعد أن أثبتت النيابة العامة وجود تطورات جديدة تفترض أن الشخص الذي تبرع بجزء من كبده لأبيدال ليس بينهما صلة قرابة. 

وأعلنت المحكمة الإسبانية أنها أرسلت لمقاطعة ليون الفرنسية تطالبها بتأكيد أن التقارير والتحاليل الطبية التي تم إجراؤها قبل وبعد العملية تعود جيرارد أرماند أبن عم نجم فرنسا السابق أما لا. 

وكشفت الشرطة الإسبانية بناء على تقارير سرية وردت لها أن رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل اأتفق مع متبرع على شراء جزء من كبده بشكل غير شرعي وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأوروبي. 

يذكر أن أبيدال الذي يشغل حاليًا منصب السكرتير الفني للنادي خضع لعملية زرع كبد في 10 أبريل 2012 من متبرع حي، قال عنه النادي واللاعب السابق نفسه من اللحظة الأولى إنه ابن عمه جيرارد أرماند. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة داخل صفوف برشلونة.. ميسي يهاجم أبيدال بسبب التخاذل مع بطل إسبانيا

بعد أزمته مع ميسي.. الإقالة تهدد أبيدال من برشلونة

بعد خلافه مع أبيدال.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

برشلونة يبحث عن طريقة لإعادة إنييستا على سبيل الإعارة

الدوسري.. شاب سعودي يتبرع بكبده لطفلة عمرها 9 أشهر ويحول تويتر المملكة إلى تظاهرة إنسانية ..فيديو

حسام حسن يحقق لقبا عالميا.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

دعم التجديد للجوكر ..أحمد بلال يكشف الفارق بين موقف عبدالله السعيد واحمد فتحي

بريطانية تفقد حياتها أثناء دفن والدتها | تفاصيل

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

التعليم تحدد 4 محاور للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المرحلة الابتدائية.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس البرتقال فقط .. 20 مصدرا لـ فيتامين C

18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

واقعة مؤثرة.. وفاة شقيقتين توأم بفارق 4 أيام بسبب فيروس كورونا