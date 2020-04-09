سارة سلامة تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت سارة سلامة، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت سارة سلامة وهي ترتدي فستانا أنيقا باللون الأبيض مكشوف الصدر والكتفين، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.









يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.









مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.