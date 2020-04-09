AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سارة سلامة تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:47 م
سارة سلامة
سارة سلامة
Advertisements
محمد بدران
نشرت سارة سلامة، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة سلامة وهي ترتدي فستانا أنيقا باللون الأبيض مكشوف الصدر والكتفين، وتركت شعرها  منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.


يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.


مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة سلامة تستعرض أنوثتها فى أحدث إطلالة.. شاهد

سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

شاهد.. سارة سلامة تتألق بـ الكاجوال

فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة

بـ فستان أسود.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها فى أحدث إطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

هعدي تانى.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسئولى المشروعات القومية بسبب العمالة.. فيديو

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

واقعة مؤثرة.. وفاة شقيقتين توأم بفارق 4 أيام بسبب فيروس كورونا

بعد اقتحام كورونا.. مفاجأة في عينة تحاليل أفراد أمن مركز مجدي يعقوب بأسوان

دفن نجل محمد رشدي في الولايات المتحدة لهذا السبب

بـ الأصفر الجريء.. نسرين طافش تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس البرتقال فقط .. 20 مصدرا لـ فيتامين C

18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

واقعة مؤثرة.. وفاة شقيقتين توأم بفارق 4 أيام بسبب فيروس كورونا