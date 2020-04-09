الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "إحنا لبعض سند".. فيديو

قام متدربو برنامج مرشحي هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بإطلاق مبادرة "إحنا لبعض سند" والتى تسعى لمساعدة كل محتاج على مستوى الجمهورية وتعتمد بشكل أساسي على المساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي والعلاجي.









يأتي ذلك فى إطار الحرص الدائم للأكاديمية الوطنية للتدريب لإخراج نماذج ناجحة للمجتمع المصري خاصة فى ظل تحدى فيروس كورونا فى الفترة الحالية.









ويأتى ذلك انطلاقًا من مسئوليتهم نحو المجتمع المصرى لتخطى تحدى فيروس كورونا ورغبتهم فى الاستفادة القصوي من التدريب العملي لهم داخل الأكاديمية.



