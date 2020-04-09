تكنوموبايل تفعل مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19 خاصة فى ظل هذه الأزمة وبعد أن أصبحت الهواتف الذكية والتكنولوجيا هى أحد أهم الوسائل التى تساعد المواطنين على التواصل والاطمئنان على أسرهم وإنجاز أعمالهم فى ظل الالتزام بتنفيذ تعليمات الدولة بالحجر الصحى والبقاء فى المنزل لسلامة مواطنيها.





أكد كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء " Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد موظفى "تكنوموبايل" بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية ونحرص دائما على تعقيم ونظافة مراكز خدمة العملاء.





إضافة إلى ذلك قال كالوس ديفيد أن "تكنوموبايل" قامت بالتنبيه على موظفيها ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بالحفاظ على مسافة آمنة أثناء تعاملهم اليومى مع العملاء.





وعلاوة على ذلك أوضح كالوس ديفيد تقدم مراكز خدمة "Carlcare" الآن خدمة الشحن والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز الصيانة ونلتزم بالعمل من أجل تقديم الخدمة فى الوقت المناسب للعملاء وذلك حرصا منا على سلامة العملاء خلال أزمة COVID-19.





وتمتلك "تكنوموبايل "10 مراكز خدمة عملاء و11 نقطة خدمة معتمدة و112 نقطة تجميع بالإضافة الى 168 موظفا وتبدأ ساعات العمل من العاشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا من الأحد إلى الخميس ولمزيد من المعلومات حول خدمات مراكز""Carlcare" يمكن زيارةالموقع الإلكترونى من خلال الرابط التالى https://www.carlcare.com/eg2





أشار مدير العلامة التجارية "تكنو موبايل" مصر إلى أن بدأت الشركة فى تطبيق سياسة داخلية لضمان سلامة وصحة جميع موظفيها مثل قياس درجة الحرارة بشكل يومى كل صباح مع السماح للموظفين بإمكانية العمل من المنزل لتقليل التعاملات واحتمالات الإصابة ومستمرون فى مراقبة ومتابعة تطورات الأوضاع فيما يتعلق بأزمة