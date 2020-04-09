شبكة Netflix تطور أدوات الرقابة على المحتوى لمساعدة الأهالي في متابعة أطفالهم

أعلنت شبكة Netflix للمحتوى الرقمي عن تطوير وتحديث أدوات الرقابة للأهالي بهدف منح الآباء والأمهات أدوات الرقابة التي يحتاجونها لاتّخاذ القرارات الصحيحة لعائلاتهم، وذلك استنادًا إلى التقييمات والآراء التي اقترحها أعضاء Netflix.





وأوضحت "Netflix" أنه في إطار حرصها على التنوع لكل عائلة وذوقها الخاص الذي يميّزها، فإن الشبكة تستثمر في أفضل أنواع المحتوى الخاص بالعائلات والأطفال من جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك أفلام ومسلسلات مثل:





كلاوس، أرض النفاق، Glee ، بطلي الصغير ، وFull House وتدور أحداثه عندما تنشأ الشقيقات "دي جي" و "ستيفاني" و "ميشيل" في كنف ثلاثة آباء متفانين في رعايتهن: والدهن الأرمل، وأعز أصدقائه الأبله، وعمهن الرائع.

ووافقت شبكة نتفليكس مؤخرا على تخفيض جودة المحتوى الخاص بها فى دول الإتحاد الأوروبى لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت، بعد ارتفاع أعداد المشاهدين نظرا للحظر الصحى المتبع فى كثير من الدول بالقارة العجوز بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.