ماتت من الجوع.. وفاة طفلة في الغردقة لإهمال أمها .. والتحريات: تركتها بالساعات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مدينة الغردقة مساء أمس الأربعاء حالة من الاستياء الشديد بعد تداول خبر وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسبب الجوع.

وكشف أحد جيران السيدة أن والدة الأطفال تعمل فى أحد الكافيهات بمدينة الغردقة ومعها 3 أطفال وكانت دائمًا تتركهم بمفردهم داخل الشقة لساعات طويلة بسبب عملها .





وأضاف، عقب قرارات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد بغلق الكافيهات كانت أيضا تتركهم بمفردهم من رغم غلق الكافيهات، مؤكدا أن هذه السيدة تسكن هى واثنتان من الفتيات و أيضا تعملان فى الكافيهات.





وأكد مصدر أمني بالبحر الأحمر، أن السيدة المتهمة بالإهمال وسوء تغذية الطفل، لها سابقة من المحاضر في التحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

فيما أكد مصدر طبى بالبحر الأحمر، إلى أن الوفاة سببها الرئيسي سوء التغذية وانتظام الوجبات التى تحمل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون المطلوبة للجسم، موضحًا أن التقرير الطبى ذكر أن سبب الوفاة سوء التغذية.

وكان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر،، إخطارًا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة بلاغا، بوفاة الطفلة آية محمد 8 سنوات في أحد مستشفيات مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث أن والدة الطفلة المتوفاة أهملت في نظافتها وتغذيتها.

تم اقتياد السيدة إلى قسم الشرطة، واكدت في المحضر خلال استجوابها، أن ظروف الحياه صعبه وأنها تعمل في احدي الكافيهات بمدينة الغردقة ولما اغلقت،ضاقت بها الحياه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقله الحيله والبحث عن مصدر رزق تخرج يوميا تبحث في الطرقات عن عمل لتسد جوع أطفالها دون وجودها خاصه انها لديها ولدين اخرين وبدون عائل،بعد أن هجرها زوجها منذ 7 اشهر.





وفي يوم الحادث،خرجت صباح اليوم وعندما عادت لاحظت الإعياء الشديد يسيطر علي طفلتها "آية " وبكاء اخويها الآخرين الاول يبلغ من العمر 11 عاما والثاني اربعه اعوام، فقررت نقلها إلى أقرب مستشفى حسب ما ذكرته في محضر الشرطة.