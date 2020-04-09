يحصل على النتيجة في 10 دقائق.. تكساس الأمريكية تكشف عن اختبار جديد لكورونا

أعلن المتحدث باسم مركز فيكتوري ميديكال الطبي، اليوم الخميس، أنهم هم أولى العيادات التي تستخدم تحليل كورونا الجديد في ولاية تكساس الأمريكية.





ووفقا للمركز الطبي، يمكن الحصول على هذا التحليل عبر وخز الأصبع فقط والحصول على نقطة دماء، ليحصل عقب 10 دقائق فقط على نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وفق شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أنه هو المركز الأول في تخصصه بالمدينة، الذي يجري مثل هذا النوع من الاختبار، حيث يحصل على النتيجة في خلال 10 دقائق فقط.





ويعد هذا الاختبار الجديد، قفزه كبيره نحو إجراء المزيد من الاختبارات على الفيروس المنتشر حول العالم.





وسيسمح هذا الاختبار للأطباء بمعرفة من ربما يكون قد تعرض بالفعل للإصابة. كما سيساعدهم على اختبار المزيد من الناس.



