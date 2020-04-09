العلماء يحرجون ترامب بشأن انتهاء فيروس كورونا

أحرج مجموعة من العلماء الأمريكيين في الأكاديمية الوطنية للعلوم، الرئيس دونالد ترامب، فيما يتعلق بانتهاء فيروس كورونا في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجة الحرارة.









وبحسب القناة 12 الإٍسرائيلية، فقد أرسل هؤلاء العلماء خطابا إلى البيت الأبيض، قالوا فيه إن فيروس كورونا لن يختفي عندما ترتفع درجة الحرارة، وهذا عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما قال إن الفيروس يختفي بشكل مفاجئ عندما ترتفع درجة الحرارة.









وأضاف العلماء في خطابهم أن البيانات ليست حاسمة بشأن ما إذا كان فيروس كورونا ينتقل في الجو الحار بنفس وتيرة انتقاله في الجو البارد، مؤكدين أن هذا الأمر لا يشكل فارقا كبيرا خاصة وأن القليلين من الناس على مستوى العالم محصنون ضد هذا الفيروس.









وأوضح العلماء أن هناك أدلة تشير إلى أن الفيروس ينتقل بفعالية أقل في البيئة ذات الرطوبة العالية، وفي ظل انعدام وجود لقاحات للفيروس في العالم، فمن غير الممكن وقف تفشيه بشكل قوي من دون تدخل الدول في حماية الصحة العامة للمواطنين.







